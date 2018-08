Trois hommes sont morts et huit autres personnes ont été légèrement blessées vendredi soir et samedi dans deux accidents de bateau dans la lagune de Venise, ont annoncé les pompiers italiens.

Juste avant minuit samedi soir, un bateau avec à bord quatre jeunes qui revenaient d'une soirée a percuté une barque de pêcheurs qui était à l'arrêt sur le canal de San Nicolo di Lido, à l'entrée de la lagune.

Les deux pêcheurs étaient des amis de longue date, âgés de 69 ans et résidents à Venise, la cité qui accueille plus de 20 millions de touristes par an.

Le premier a été rapidement récupéré mais est mort pendant son transport vers l'hôpital, tandis que le corps sans vie du second a été retrouvé après un peu plus d'une heure de recherches.

Selon la presse italienne, les quatre jeunes - deux garçons et deux filles, tous Vénitiens - ont été légèrement blessés. Ils ne présentaient pas de niveaux d'alcoolémie excessifs et le drame pourrait avoir été dû à une vitesse excessive, à un moment de distraction ou à un défaut de lumière sur l'une des embarcations. Samedi en début d'après-midi, c'est une vague anormale qui a renversé une autre barque avec cinq personnes à bord dans le sud de la lagune.

Les passagers ont été rapidement secourus par les nombreuses embarcations présentes dans la zone, mais si quatre d'entre eux ne sont que légèrement blessés, un homme de 76 ans, résident d'une commune voisine, est mort dans l'accident.