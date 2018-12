Une fusillade a eu lieu mardi soir au centre-ville de Strasbourg, où a lieu son Marché de Noël, et la mairie a appelé les habitants à "rester chez eux". "Fusillade dans le centre-ville de Strasbourg. Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation", a tweeté Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg.

Ce que l'on sait ce mardi soir:

- Un individu a ouvert le feu dans le centre-ville de Strasbourg aux alentours de 20h



- Le bilan actuel fait état de 4 morts et 13 blessés, dont 7 graves



- L'auteur, identifié et fiché S pour radicalisme, a été blessé par des ripostes militaires. Il s'agit d'un certain Chérif C. âgé de 29 ans, selon les informations du Figaro.



- Le tireur devait être interpellé mardi matin dans le cadre d'une enquête pour "tentative d'homicide".

- Il serait toujours en fuite. De nouveaux coups de feu ont été entendus dans le quartier où il serait retranché.



- La section antiterroriste du parquet de Paris a annoncé s'être saisie de l'enquête​.

- Le Premier ministre a activé la cellule interministérielle de crise

Le centre-ville bouclé

Selon le quotidien Les Dernières Nouvelles D'Alsace, des coups de feu ont été tirés vers 20 heures mardi soir dans le centre-ville de Strasbourg. Un tireur isolé aurait ouvert le feu rue des Grandes-Arcades avant de prendre la fuite. Au moins quatre personnes sont décédées et treize autres sont blessées.

"Il y a eu des coups de feu et des gens couraient un peu partout (...) ça a duré une dizaine de minutes", a déclaré un commerçant interrogé par BFM TV.

Un "échange de coups de feu s'est produit dans le quartier où serait retranché l'assaillant", a-t-on appris de source policière. Le tireur a été blessé par une patrouille de soldats engagés dans l'opération Sentinelle avant de prendre la fuite, a-t-on précisé de même source.

L'auteur a été identifié et serait fiché S pour radicalisme. Il aurait été blessé par une riposte de militaires présents sur place dans le cadre de l'opération Sentinelle. L'un d'entre eux aurait été blessé à la main.

Le centre-ville est bouclé sur un périmètre d'environ 200 mètres. Le parlement européen, en pleine session, a été confiné.

La section antiterroriste du parquet de Paris a annoncé mardi soir s'être saisie de l'enquête sur l'attaque à Strasbourg qui a fait deux morts et onze blessés dans le secteur touristique du marché de Noël, et dont l'auteur, en fuite, a été identifié.

Après évaluation de la situation, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle", a-t-il précisé. Les investigations sont confiées à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, la direction interrégionale de la police judiciaire de Strasbourg et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Au CHU de Strasbourg, la cellule de crise a été activée: des lits ont été libérés et les médecins se préparent à recevoir les victimes de l'attaque de ce soir.

Le ministre de l'Intérieur français, Christophe Castaner, a quitté Paris et se dirige vers Strasbourg. "Le Président de la République a été informé en temps réel des événements survenus à Strasbourg. Il a décidé en conséquence d'écourter sa réunion en cours et souhaité que le ministre de l'Intérieur se rende sur place", a indiqué l'Elysée.