Cet homme hors sol, parti de rien, vient bien de quelque part : Amiens. À 240 km de Bruxelles, se niche la capitale de l’ex-région Picardie. Emmanuel Macron y arpentait les rues du quartier bourgeois d’Henriville, entre la maison familiale de briques rouges, un pavillon urbain sans esbroufe, et le collège et lycée La Providence, énorme institution dont les résultats figurent parmi les meilleurs de la région Hauts-de-France. C’est là qu’il fut scolarisé, vivant "une vie de famille bourgeoise de province, tout ce qu’il y a de plus classique. Avec des parents qui travaillent beaucoup mais offrent un cocon protecteur et rassurant", selon la journaliste Anne Fulda, dans son livre Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait.

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.