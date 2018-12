Theresa May a annoncé lundi aux députés britanniques le report du vote sur l'accord de sortie de l'Union européenne, prévu mardi, en raison des profondes divisions des parlementaires britanniques qui menaçaient de le voir rejeté.

"Nous allons reporter le vote prévu demain" mardi, a dit Mme May, soulignant que les députés britanniques demeuraient particulièrement opposés à la solution trouvée pour éviter le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande, dite solution du backstop.

Elle a également annoncé qu'elle retournera discuter avec ses partenaires européens, à Bruxelles.

Pas de renégociation

L'accord de divorce déçoit tant les europhiles espérant encore pouvoir faire marche arrière que les plus ardents "Brexiters", qui redoutent une forme d'amarrage permanent à l'UE, en raison de l'alignement sur les règles européennes qui serait mis en place en Irlande du Nord si Bruxelles et Londres ne parviennent pas à s'entendre sur leur future relation.

Un rejet du texte pourrait exposer Theresa May à son renversement, et in fine à de nouvelles élections législatives.

Dimanche encore, des responsables de tous bords ont appelé l'exécutif à revoir sa copie et à relancer les négociations avec Bruxelles, où se rendra la dirigeante britannique en fin de semaine pour un sommet européen.

Mais pour la Commission européenne, il n'en est pas question. L'accord conclu fin novembre est "le meilleur qui soit et le seul possible", a insisté lundi la porte-parole adjointe de l'institution, Mina Andreeva.

A son arrivée à une réunion à Bruxelles, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a également prévenu que l'accord "ne va pas changer".

Une réouverture des négociations ne serait pas non plus sans risque pour Londres et pourrait raviver les revendications d'autres pays européens, a prévenu de son côté Michael Gove.

Pour Constantine Fraser, expert en politique européenne chez TS Lombard "la principale raison (de retarder le vote), ce serait pour faire une dernière tentative de retourner à Bruxelles et d'essayer d'obtenir d'autres concessions, même symboliques, pour donner à ses députés qui hésitent encore une excuse pour voter cet accord".

© DR



Négociations, élections, référendum?

Mme May a multiplié les mises en garde contre les conséquences que pourrait avoir un rejet du traité. "Cela signifierait", a-t-elle déclaré dans le Mail on Sunday, "une grave incertitude pour le pays, avec un risque très réel de ne pas avoir de Brexit, ou de quitter l'Union européenne sans accord".

Ce maintien dans le club européen pourrait découler d'un nouveau référendum sur l'UE, une hypothèse exclue à ce stade par le gouvernement mais qui gagne du terrain parmi les Britanniques.

L'incertitude entourant le Brexit affecte déjà l'économie du pays, dont la croissance est restée morose en octobre (+0,1% sur un mois).

S'adressant plus particulièrement aux parlementaires conservateurs prêts à enterrer le traité, la Première ministre a également agité la menace de nouvelles législatives, et d'une éventuelle victoire de Jeremy Corbyn, le chef du Labour, principal parti d'opposition.