Tiziana se suicide après la diffusion de sa sextape sur le net

Monde





Tiziana Cantone, un Italienne de 31 ans, a mis fin à ses jours en se pendant dans le sous-sol de la maison de sa mère à Naples. L'affaire fait beaucoup de bruit en Italie. Selon The Sun, la jeune femme a très mal vécu le fait qu'une sextape d'elle et de son petit ami se soit retrouvée sur le web. C'est elle-même qui avait envoyé la vidéo à son ex-compagnon pour se venger. Elle n'imaginait pas qu'il allait la diffuser sur Facebook, Twitter et WhatsApp.





Tiziana Cantone a été la cible de nombreuses moqueries de la part des internautes et a dépensé 20.000 euros en frais juridiques pour essayer de laver son image. Elle avait changé de nom, quitté son travail et sa région. Plus d'un an après le début de l'affaire, elle s'est suicidée.