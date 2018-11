Tokyo va accueillir les prochains Jeux Olympiques en 2020 (24 juillet au 9 août). Si les travaux des différentes enceintes sportives avancent globalement très bien, un important défi logistique se pose pour les autorités de la capitale japonaise. Les transports en commun tokyoïtes, réputés pour leur ponctualité et leur efficacité, sont également connus pour être surchargés en pleine heure de pointe. En tout, environ 20 millions de personnes utilisent les bus, les métros ou les trains au quotidien à Tokyo. Les JO pourraient drainer plus de 600.000 personnes en plus entre fin juillet et début août, lors de la période la plus chaude de l'année.

Un système au bord de l'explosion

"Pour l'instant, vous pouvez monter dans un train qui fonctionne à 200 % de ses capacités à Tokyo", détaille à l'agence Reuters Azuma Taguchi, professeur à l'université Chuo. Ce dernier a étudié la question en profondeur. "Si les métros roulent à 300 % de leur capacité, cela paralysera le système tout entier. Puis, il se pourrait que ce chiffre augmente d'une fois et demi lors des JO."

Il est clair que certaines stations de transport en commun seraient plus touchées que d'autres. Par exemple, la gare de Shinjuku accueille tous les jours près de 3,5 millions de personnes. "Je navette du lundi au vendredi, donc s'il y a plein de monde à cause de gros événements, dans les pires des cas je ne serai pas en capacité de prendre mon train," affirme Yuki Sugiyama.

Le télétravail en guise de solution ?

Pour solutionner cet énorme soucis, les entreprises pourraient prendre exemple sur Londres. Les Britanniques avaient encourager leurs employés à ne pas utiliser les transports en commun lors des deux semaines de compétition des JO 2012. Le télétravail ou la mise en place d'horaires décalés avaient été largement utilisés. La barrière est, ici, culturelle. Les Japonais n'ont pas pour habitude de travailler à domicile et la flexibilité n'est pas aussi grande qu'en Angleterre. Les employés doivent, même en cas de mauvais temps, se rendre au bureau et y prester leurs heures.

Le gouvernement métropolitain de Tokyo (comprenez le bourgmestre et ses échevins) a dans cette optique lancer un programme appelé "Jiza-Biz (ndlr: décalage horaire)." Ce plan vise à encourager les entreprises à adapter leurs horaires et à délocaliser les travailleurs dans un endroit satellite (à un maximum de 50 minutes du bureau principal) quelques jours par mois. Pour le moment, plus de 840 entreprises ont adhéré à ce projet.