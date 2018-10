Un élève de 18 ans a tué uvingtaine de personnes mercredi dans le lycée technique où il étudiait en Crimée avant de se suicider. Voilà ce que l'on sait de cette attaque, sur laquelle des informations contradictoires ont circulé au cours de la journée :

Une tuerie "à l'américaine"

Les autorités russes ont changé à plusieurs reprises au cours de la journée leur version de ce qu'il s'est passé dans la matinée dans ce lycée technique de la ville de Kertch, en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014 par la Russie.

Evoquant d'abord l'explosion d'un ballon de gaz, les enquêteurs ont ensuite fait état du déclenchement d'un "engin explosif non identifié" et qualifié les faits d'"acte terroriste". Quelques heures plus tard, le Comité d'enquête affirmait que les victimes avaient été tuées par balle.

"La fusillade a eu lieu après l'explosion. Le tireur avait une arme de chasse", a précisé un haut responsable des autorités de Crimée, Igor Mikhaïlitchenko.

L'attaque a ensuite été requalifiée en "meurtre", le dirigeant de la Crimée Sergueï Aksionov affirmant à la télévision : "Ce n'est pas un acte terroriste (...), c'était une tuerie de masse causée par un seul individu".

Deux bombes et un fusil

Les enquêteurs ont annoncé avoir découvert au cours de la journée deux engins explosifs : l'un dans la cantine de l'établissement et un autre dans les affaires personnelles du tueur présumé, qui s'est donné la mort et dont le corps a été découvert dans la bibliothèque avec une blessure par balle.

Selon les autorités, l'engin explosif déposé dans la cafétéria était "bourré d'objets métalliques". "Le premier étage a subi d'importants dégâts. C'est là qu'a été déclenché l'engin explosif", a expliqué M. Mikhaïlitchenko.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux et présentées comme provenant des caméras de vidéosurveillance du lycée montrent un jeune homme aux cheveux courts, portant un tee-shirt blanc et un pantalon noir, dans un escalier, un fusil à la main.

Selon une source citée par l'agence de presse ia Novosti, le tueur présumé avait obtenu de manière légale il y a un mois un permis de port d'arme, après avoir passé avec succès tous les test psychologiques nécessaires.

Un mobile inconnu

Selon les autorités, le tueur présumé s'appelle Vladislav Rosliakov et était âgé de 18 ans. Il étudiait en quatrième année dans cet établissement de Kertch.

Le mobile de cette tuerie est pour le moment inconnu. Selon Sergueï Aksionov, l'assaillant, qui recevait une bourse pour ses études, n'avait jamais fait preuve d'agressivité dans son établissement.

Une photographie diffusée par des sites internet russes montre le corps d'un jeune homme gisant dans une mare de sang qui semble être la même personne que l'homme montré un fusil à la main sur les images de vidéosurveillance.

Sur les réseaux sociaux, certains ont relevé, photos à l'appui, que le tueur présumé de Kertch portait une tenue similaire à celle d'Eric Harris, l'un des deux tueurs à l'origine du massacre du lycée de Colombine aux Etats-Unis en 1999.

Les enquêteurs ont dit chercher si le tueur présumé avait des complices et vérifier s'il a agit "sous l'influence" d'une personne ou d'un groupe.