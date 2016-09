Trois attaques samedi aux Etats-Unis ravivent la peur du "terrorisme", 5 personnes interpellées à Manhattan

Monde

Les autorités américaines affirmaient dimanche ne disposer d'aucun élément pour relier les trois attaques perpétrées samedi à New York, dans le New Jersey et le Minnesota, mais la peur du "terrorisme", domestique ou djihadiste, était dans tous les esprits.

Deux de ces attaques, quasi simultanées, ont fait au total 38 blessés: 29 dans l'explosion survenue samedi soir dans le quartier huppé de Chelsea, au coeur de Manhattan, et neuf autres lors d'une attaque à l'arme blanche revendiquée par le groupe djihadiste Etat islamique (EI) dans un centre commercial de St. Cloud, petite ville du Minnesota dans le Midwest américain.

La bombe a explosé à Manhattan vers 20h30 (00H30 GMT), tandis que l'attaque dans le Minnesota s'est déroulée vers 20H00 (01H00 GMT).

La police a indiqué qu'une deuxième bombe artisanale, qui n'a pas explosé, avait été découverte samedi soir près du lieu de l'explosion à Manhattan.

Les deux bombes, deux cocottes minute, étaient toutes les deux munies d'un téléphone à clapet, d'illuminations de Noël, de matière explosive et remplies d'éclats d'obus, selon le New York Times, citant dimanche soir des responsables des forces de sécurité.

Selon CNN, les enregistrements de vidéosurveillance obtenus par les autorités montrent le même homme près du lieu de l'explosion et près de la bombe qui n'a pas explosé.

Plus tôt samedi, dans le New Jersey, une bombe artisanale avait explosé dans la ville de Seaside Park, sur le parcours d'une course à pied à laquelle participaient des centaines de coureurs. Elle n'a pas fait de victime, sans doute parce que le départ de la course avait été retardé, selon un porte-parole du procureur local.

Trois autres bombes à retardement ont été retrouvées sur place, qui n'avaient pas fonctionné.

Prudence des autorités

De tous ces attentats, un seul a été revendiqué pour l'instant, celui du Minnesota, par l'organisation djihadiste Etat Islamique (EI).

L'attaque perpétrée par un "soldat" du groupe vient "en réponse aux appels de l'Etat islamique à prendre pour cibles les ressortissants des pays appartenant à la coalition des croisés", a affirmé l'Amaq, organe de propagande de l'EI.

Selon le journal local St. Cloud Times, l'agresseur, abattu par un policier qui n'était pas en service, était un Américain de 22 ans d'origine somalienne, Dahir Adan, étudiant à l'université locale.

A New York, le chef de la police James O'Neill a indiqué que l'explosion de Chelsea n'avait été revendiquée "par aucun individu ni organisation". Pas de revendication non plus dans le New Jersey.

Les autorités se montraient très prudentes dimanche dans leur manière de qualifier ces attaques.

"Nous enquêtons sur ces événements comme un potentiel acte de terrorisme. Je dis bien potentiel. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas pour le moment", a dit l'agent du FBI chargé d'enquêter dans le Minnesota, Rick Thornton.

A New York, seul le gouverneur Andrew Cuomo a estimé que puisqu'il y avait une bombe, il y avait "clairement acte de terrorisme", même s'il a souligné qu'il n'existait à ce stade "aucun lien avec le terrorisme international" et que l'enquête n'en était "qu'à ses débuts".

Sécurité renforcée

Bill de Blasio, maire de New York qui accueille à partir de lundi des chefs d'Etat et de gouvernement du monde entier pour un sommet de l'ONU sur les migrations placé sous haute surveillance, a refusé d'aller si loin.

"On sait qu'il y a eu une bombe, ça, c'est clair. Mais il va falloir travailler encore beaucoup pour savoir quelle motivation était derrière", a-t-il déclaré.

Les mesures de sécurité, déjà omniprésentes à New York où les attentats meurtriers du 11 septembre 2001 restent ancrés dans les mémoires, ont été renforcées. Quelque 1.000 agents supplémentaires ont été déployés dans la première mégapole américaine, où le président Barack Obama est arrivé dimanche après-midi.

Le gouverneur a cependant souligné que cette mesure était prise par "précaution", car "nous n'avons aucune raison de penser qu'il y a d'autres menaces immédiates".

Comme certains pays européens, les Etats-Unis ont connu récemment plusieurs attaques sanglantes perpétrées par des musulmans radicalisés, à Orlando en juin (Floride, 49 morts, revendiquée par l'EI) et San Bernardino en décembre (Californie, 14 morts, saluée mais pas revendiquée par l'EI).

Mais il n'existe pour l'instant aucun lien avéré entre les trois attaques de samedi, comme l'a notamment souligné le gouverneur Cuomo.

Ces événements risquent de peser sur la campagne pour la présidentielle américaine du 8 novembre, qui s'annonce plus serrée que prévu entre la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump.

Ce dernier avait déclaré avant la police qu'une bombe avait explosé à Chelsea: "Il va falloir qu'on soit sévères, les amis, très, très sévères".

Mme Clinton, plus prudente au départ car estimant qu'il fallait attendre d'en savoir plus, a condamné dimanche "les attaques apparemment terroristes du Minnesota, de New Jersey et de New York". Elle rappelé qu'elle avait préparé un plan complet pour "vaincre l'EI et les autres groupes terroristes".

5 personnes interpellées en lien avec l'explosion à Manhattan

Cinq personnes ont été interpellées dimanche soir en lien avec l'attaque qui a frappé le quartier de Chelsea à Manhattan samedi, ont rapporté plusieurs médias américains, tandis qu'un autre engin suspect a été découvert dans le New Jersey. Selon ces médias, les cinq suspects auraient été arrêtés à bord d'un véhicule qui circulait sur la Belt Parkway, une autoroute qui passe au sud du district de Brooklyn. Il venait de déboucher du Verrazano Bridge, le pont qui relie le district de Staten Island à celui de Brooklyn.

Le bureau du FBI de New York a indiqué, sur son compte Twitter, avoir arrêté un véhicule en lien avec l'enquête, mais n'a pas confirmé d'arrestations et assuré que "personne (n'avait) été inculpé".

Interrogé par l'AFP, un porte-parole de la police de New York s'est refusé à confirmer ces interpellations, indiquant simplement que "l'enquête se (poursuivait)".