Trois personnes ont été tuées mercredi par les forces de l'ordre au Xinjiang après avoir attaqué un bureau du Parti communiste, a rapporté un média d'Etat, nouvel épisode de violence dans cette région musulmane du nord-ouest de la Chine rétive à la tutelle de Pékin.

Les trois "émeutiers" ont conduit un véhicule contre un bâtiment du Parti dans le district de Moyu, et y "ont fait détonner un engin explosif", tuant deux personnes et en blessant trois autres, a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle, citant les autorités locales.

Après cet "attentat terroriste", les trois assaillants ont ensuite été "abattus par la police", ajoute Chine nouvelle, sans donner d'autres détails et sans préciser s'ils avaient été tués sur place.

Des informations contradictoires avaient été diffusées plus tôt par l'agence, faisant état de quatre personnes abattues par la police.

Le Xinjiang est une vaste région semi-désertique dont les Ouïghours, des turcophones majoritairement musulmans, constituent la principale ethnie.

Elle est le théâtre de violences récurrentes entre les Han, l'ethnie majoritaire en Chine, et les Ouïghours, qui se disent harcelés par les autorités et victimes d'une politique répressive à l'encontre de leur religion et de leur culture.

Une frange radicalisée de cette population est à l'origine d'attentats meurtriers commis au Xinjiang et d'autres régions du pays. Pékin pointe leurs liens avec des organisations terroristes étrangères, ce que contestent toutefois nombre d'experts et ONG, dénonçant la durcissement des mesures de sécurité à l'encontre des Ouïghours.

Ces derniers ont notamment été sommés à l'automne de remettre leurs passeports à la police pour "inspection et contrôle", selon des informations de médias officiels diffusées en novembre.

En novembre 2015, la police chinoise avait tué 28 membres d'un "groupe terroriste" au Xinjiang, au terme d'une "chasse à l'homme" de 56 jours. Les personnes visées étaient accusées d'avoir organisé une embuscade meurtrière dans une mine de charbon isolée de la région d'Aksu (sud-ouest du Xinjiang), un affrontement qui avait provoqué la mort de 16 personnes, dont cinq policiers.

En mars 2014, une attaque meurtrière à la gare de Kunming, au Yunnan (sud-ouest du pays), dans laquelle 31 personnes avaient été mortellement poignardées, avait été officiellement imputée à des "séparatistes du Xinjiang".

Un attentat-suicide visant l'ambassade de Chine à Bichkek (Kirghizstan) en août dernier, ainsi que l'attentat de Bangkok, en Thaïlande, qui a fait 20 morts en 2015, ont également été imputés à des jihadistes ouïghours.