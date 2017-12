A l'occasion de ses voeux de Noël, Donald Trump avait annoncé sur Twitter qu'il se remettrait dès le lendemain au travail pour rendre l'Amérique "great again". "J'espère que tout le monde passe un bon Noël, alors que demain, c'est le retour au travail afin de rendre l'Amérique encore plus grande (ce qui se passe plus vite que prévu) !".

Cependant, il semblerait que le président américain ait été pris la main dans le sac à ne pas respecter ses promesses. En effet, des caméras deont filmé Donald Trump en train de taper la balle ce 27 décembre. Le lendemain, c'est l'agencequi publiait une photo du président revenant des greens de sa propriété de Mar-a-Lago.

Selon la chaîne américaine CNN, ce serait la 87ème fois de l'année que le président se consacre à ce hobby. Il n'avait pourtant pas hésité à critiquer Barack Obama sur sa même passion, trouvant que l'ancien président des Etats-Unis ne travaillait pas assez pour les Américains.