À l'approche des élections de mi-mandat, Donald Trump tient à soigner sa communication. Ce vendredi, le gouvernement américain a confirmé le retour des sanctions sur le nucléaire iranien, tout en assurant une dérogation à huit pays concernant le pétrole, dont la Turquie. Une annonce politique qui est loin de faire l'unanimité au sein du monde diplomatique.

Deux heures après avoir vanté les bons chiffres en matière d'emploi sous sa législature sur Twitter, c'est une affiche à la sauce "Game of Thrones" que les internautes ont pu découvrir sur leurs écrans. "Sanctions are coming", en référence à la célèbre citation de la série phare de HBO, "Winter is coming", qui annonce le retour de l'hiver (et des marcheurs blancs). Le cliché laisse surtout penser à une technique de propagande 2.0, quand on sait que le scrutin prochain est une étape cruciale pour l'avenir de la présidence de Trump.

"Pas aujourd'hui"

La chaîne américaine n'a pas tardé à réagir, également sur Twitter.

"Comment dit-on détournement d'une marque déposée en Dothraki?" , interroge HBO.

Une réponse subtile, faisant référence à la langue imaginaire parlée par la reine Daenerys Targaryen et les siens.

Ce "meme" du président américain n'a clairement pas été du goût de deux vedettes de la série.

"Beurk", a simplement répondu Sophie Turner --Sansa Stark dans "Game of Thrones"-- en dessous du montage posté par Donald Trump sur Twitter.

Sa petite soeur dans GoT, Arya, incarnée par Maisie Williams, a retweeté la photo du président, précédé d'un "Pas aujourd'hui".

"Game of Thrones", produit par HBO et qui s'achèvera l'année prochaine après la 8e saison, est la série de fiction la plus couronnée dans l'histoire des Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine. Elle a connu un énorme succès dans le monde entier, et inspiré de nombreux fans.

Mi-octobre, le président indonésien Joko Widodo s'était ainsi référé à Westeros, le nom de l'univers impitoyable dans lequel se déroule "Le Trône de fer", en commentant une conjoncture mondiale assombrie par des tensions commerciales.