La 133e édition du carnaval de Nice, l'un des plus célèbres du monde, s'est ouverte sous haute surveillance, un grand rendez-vous touristique maintenu par la ville de la Côte d'Azur malgré le traumatisme de l'attentat du 14 juillet, qui avait fait 86 morts.

Le carnaval de Nice s'es déroulé pour la première fois derrière des palissades. L'accès s'est fait via 36 portiques de sécurité tenus par 200 agents chargés de la fouille. Les déguisements prêtant à confusion, sabres de pirate et autres fusils ou pistolets de cow-boy proscrits. Avec ceux de Rio de Janeiro (Brésil) et de Venise (Italie), le carnaval de Nice est l'un des plus importants du monde. L'événement, qui a accueilli 400.000 spectateurs l'an dernier.

En France, Donald Trump a été caricaturé sous les traits d'un affreux gaspilleur, sa tête géante posée sur des barils de pétrole percés, et encadrée par une batterie de sèche-cheveux électriques soufflant à tout-va dans sa célèbre mèche blonde.

A Venise, le spectacle inaugural, mis en scène sur le canal de Cannaregio, célébrait samedi soir les thèmes de la beauté, de la mer et de la vanité, à travers d'étranges créatures marines. Des femmes déployant leurs ailes bleues avec des gestes lents, perchées sur des échasses, ont défilé à la nuit tombante sur des barques vénitiennes, tandis que d'autres semblaient suspendues dans les airs. Des méduses violettes avec des tentacules en forme de plumes composaient aussi ce ballet poétique où les gondoliers portaient des flambeaux, avant un hommage rendu à la lune.