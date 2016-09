Trump et Clinton au coude à coude

Monde

Selon un dernier sondage, l'avance d'Hillary Clinton aurait fondu comme neige au soleil.

Les candidats à la présidentielle américaine Donald Trump et Hillary Clinton sont au coude à coude, les partisans de la démocrate perdant de leur enthousiasme, selon un sondage publié jeudi. Mme Clinton et M. Trump obtiendraient le même score (42%) parmi les électeurs potentiels du 8 novembre, selon ce sondage réalisé pour CBS News et le New York Times.

Parmi les électeurs inscrits --qui ne sont pas tous susceptibles de se déplacer--, la démocrate ne devancerait le républicain que de 2 points (41/39).

L'enthousiasme des partisans de Mme Clinton semble avoir diminué tandis que celui des républicains est resté constant, note l'étude.

La part des électeurs démocrates "assez enthousiastes" s'est réduite de 13 points par rapport à août, tandis que celle des démocrates "très enthousiastes" a diminué de 9 points.

"Les partisans de Trump sont plus enthousiastes" à l'idée d'aller voter que ceux de Clinton, note encore l'étude. 45% des électeurs de Trump affirment être "très enthousiastes" à l'idée d'aller voter, au lieu de 36% parmi les soutiens de Mme Clinton.

Interrogée sur l'émission de radio Tom Joyner Morning Show à propos des derniers sondages, Mme Clinton a répondu: "J'ai toujours dit que ce serait une élection serrée".

Ce sondage entre le 9 et le 13 septembre, soit en partie après le malaise de Mme Clinton à la cérémonie d'hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001.