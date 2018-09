La 73ème Assemblée générale des Nations Unies se déroule en ce moment même à New York. Retour sur les déclarations qui ont marqué cette journée.

Emmanuel Macron à Trump : "Il serait bon pour le prix du pétrole" que l'Iran puisse en vendre

Le président français Emmanuel Macron a appelé mardi Donald Trump à laisser l'Iran poursuivre ses exportations de pétrole s'il veut encourager une baisse des cours du prix du pétrole. "Il serait bon pour le prix du pétrole que l'Iran puisse le vendre! C'est bon pour la paix et c'est bon pour le cours mondial du prix du pétrole", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse à New York, alors qu'une série de sanctions américaines frapperont début novembre le secteur pétrolier iranien.

Le président français Emmanuel Macron a également appelé à ne plus signer d'accord commercial avec les pays qui ne respectent pas l'accord de Paris sur le climat. "Ne signons plus d'accords commerciaux avec les puissances qui ne respectent pas l'accord de Paris", a-t-il déclaré, sans citer nommément les Etats-Unis qui en sont sortis en 2017.

Trump appelle à isoler le régime "corrompu" de Téhéran

Martelant son attachement à la "souveraineté américaine", Trump s'en est pris tour à tour aux pays de l'Opep, aux pratiques commerciales de la Chine ou encore la Cour pénale internationale (CPI) accusée de n'avoir "aucune légitimité".

Le locataire de la Maison Blanche a opté pour un ton moins agressif qu'en 2017 mais sans surprise, c'est au régime de Téhéran qu'il a réservé ses flèches les plus aiguisées.

"Nous ne pouvons pas permettre au principal soutien du terrorisme dans le monde de posséder les armes les plus dangereuses de la planète" ou de "menacer l'Amérique" ou Israël, a-t-il martelé. "Nous demandons à toutes les nations d'isoler le régime iranien tant que son agression se poursuit" et "de soutenir le peuple iranien", a-t-il ajouté.

Trump a aussi annoncé un réexamen de l'aide versée par les Etats-Unis aux pays étrangers, sous la houlette du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. "Les Etats-Unis sont le plus grand donateur d'aide au monde", a-t-il souligné. "A l'avenir, nous allons donner de l'aide internationale uniquement à ceux qui nous respectent, et, franchement, à nos amis".

Charles Michel: "L'Europe doit faire ses propres choix"

Le Premier ministre Charles Michel s'exprimera plus tard dans la semaine devant l'Assemblée Générale. Cependant lui et le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, se sont dits mardi renforcés dans leur conviction que la Belgique et l'Europe doivent continuer à plaider en faveur du multilatéralisme à l'échelon mondial.

"Nous devons en Europe faire nos propres choix", a déclaré M. Michel après avoir entendu le discours du président américain Donald Trump. "L'Europe ne doit pas être suiveuse de l'Amérique. Nous sommes un partenaire fort en ce qui concerne la défense des valeurs fondamentales et des libertés et nous devons faire plus pour notre sécurité, investir davantage dans la défense et avoir notre propre stratégie pour les défis géopolitiques de demain", a ajouté le Premier ministre.

Hassan Rohani accuse les Etats-Unis de vouloir "renverser" le régime iranien

Le président iranien a accusé les Etats-Unis de vouloir "renverser" le régime de Téhéran, tout en leur proposant de dialoguer. Il a dénoncé la position "absurde" de Donald Trump qui avait appelé le monde, un peu plus tôt à la même tribune, à "isoler" le régime iranien "corrompu". La sécurité ne peut pas être "le jouet" de la politique intérieure américaine, a martelé Hassan Rohani.