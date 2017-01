Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que Donald Trump s’attaque à nouveau à la presse. Au lendemain de sa prestation de serment, le président des États-Unis n’a pas parlé des manifestations massives d’opposants (voir en pp. 18-19), non, il a accusé les médias d’avoir menti sur l’estimation du nombre de personnes ayant assisté à son investiture. "Honnêtement, cela avait l’air d’un million et demi de personnes, cela allait jusqu’au Washington Monument", a-t-il affirmé, à l’occasion d’une visite au siège de la CIA samedi à Langley.

La police américaine ne fournit en principe pas ce genre de chiffres, mais les images aériennes diffusées vendredi par les télévisions américaines montraient une foule qui n’allait clairement pas jusqu’au monument en question. Cette foule était aussi bien moindre que celle qui s’était rassemblée au même endroit lors des deux prestations de serment de Barack Obama, en 2009 et en 2013. Mais les images de pelouses clairsemées et l’estimation de 250 000 personnes présentes avancée par la presse, le chef de l’État les a balayées d’un revers de main. "C’est un mensonge." D’ailleurs, les journalistes sont parmi les "êtres humains les plus malhonnêtes de la terre".





"Point barre"

Sean Spicer, porte-parole de M. Trump, s’en est ensuite pris à son tour aux journalistes, dénonçant des tentatives"honteuses" de minimiser le succès populaire de la prestation de serment du nouveau président. "Ce fut la plus grande foule jamais vue lors d’une investiture, point barre", a-t-il affirmé. "Nous allons demander à la presse de rendre des comptes." Les Américains "méritent mieux et, tant qu’il sera le messager d’un mouvement, Donald Trump s’adressera directement à eux".

En l’occurrence, c’était à des membres des services secrets que Donald Trump s’adressait samedi. Après avoir récemment comparé leurs méthodes à celles des Nazis, il a martelé cette fois que "personne n’(était) aussi attaché à la communauté du Renseignement et à la CIA que Donald Trump".

Le président en a profité pour rappeler qu’il était plus intelligent qu’on ne le pensait - d’ailleurs son oncle est professeur au prestigieux Massachusetts Institute of Technology. Et s’est également attaqué au Sénat qui prend son temps pour entériner certaines de ses nominations, notamment celle de son directeur de la CIA, Mike Pompeo, "une merveille", "une star totale".

Interrogé par "The Washington Post", un responsable du Renseignement a estimé qu’il s’agissait "d’un des discours les plus déconcertants que j’aie jamais vus".

Les premières actions de Trump

Le climat et l'environnement

Cachez ce réchauffement climatique…

Ne cherchez pas des problèmes qui n’en sont plus : plus de trace, sous l’onglet issues du site de la Maison-Blanche, de la page consacrée aux droits des homosexuels ni de celle sur le changement climatique. Place à "un plan énergétique pour l’Amérique d’abord". Désormais, à la Maison-Blanche, on "s’engage à éliminer les politiques non nécessaires et nuisibles, tel le plan d’action pour le climat et les eaux", qui encourageait notamment les efforts sur la voie des énergies renouvelables. "Lever toutes ces restrictions aidera énormément les travailleurs américains, augmentera les salaires de plus de 30 milliards de dollars sur les sept prochaines années", annonce la Maison-Blanche. "L’administration Trump va embrasser la révolution des pétrole et gaz de schiste pour créer des emplois et apporter de la prospérité à des millions d’Américains."

La diplomatie

And the winner is… Theresa May

Le premier dirigeant étranger que recevra Donald Trump à la Maison-Blanche est Theresa May, vendredi. Le président américain, qui devait s’entretenir dimanche soir avec l’Israélien Benjamin Netanyahou, a déjà eu en ligne le Premier ministre canadien Justin Trudeau, samedi soir, et recevra son homologue mexicain, Enrique Peña Nieto, le 31 janvier. Ces deux derniers sont concernés par l’annonce selon laquelle le Président "veut renégocier" l’Accord de libre-échange d’Amérique du Nord.

Les nominations

Feu vert pour Jared Kushner

Jared Kushner, le beau-fils de Donald Trump pourra intégrer son cabinet en tant que conseiller, a estimé le département de la Justice : sa nomination n’entre pas dans le cadre de la législation antinépotisme datant de 1967. L’autorité spéciale du Président lui permet de remplir les positions à la Maison-Blanche comme il le désire. Les généraux à la retraite James Mattis (Défense) et John Kelly (Sécurité intérieure) ont par ailleurs été les deux premiers membres de l’administration à avoir été nommés par le Sénat.

L'Obamacare

L’abroger, mais pas complètement

Le premier décret signé par Donald Trump, dans le Bureau ovale, l’a été pour détricoter l’emblématique loi "Obamacare" de son prédécesseur. Le Président y ordonne à son administration d’accorder le plus d’exemptions possibles à la réforme du système de santé de 2010, en attendant son abrogation par le Congrès. Le problème est que cette loi contient des aspects très populaires (la possibilité pour les enfants de rester sur l’assurance de leurs parents jusqu’à 26 ans, par exemple) et qu’elle a permis de couvrir une vingtaine de millions d’Américains qui vivaient sans assurance auparavant. La quadrature du cercle consiste à la remplacer sans "désassurer" personne. Le plan républicain, tel que décrit par le président de la Chambre Paul Ryan, consiste notamment à supprimer l’obligation d’assurance, au nom de la liberté de choix, et à supprimer les conditions de revenus pour les aides, dont le montant baissera. Restent de gros trous noirs, comme la question de savoir si les soins de maternité seront toujours couverts.