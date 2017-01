"Wow, les chiffres sont tombés et Arnold Schwarzenegger a été +submergé+ (ou détruit) en comparaison de la machine à audimat, DJT", a écrit le milliardaire, en finissant par ses initiales.



"Tant pis pour la star du cinéma, et ce n'était que la saison 1 comparée à la saison 14. Maintenant, comparez-le à ma saison 1. Mais on s'en fiche, il a soutenu (John) Kasich & (Hillary) Clinton", a-t-il renchérit dans un deuxième tweet, en référence à son ancien rival des primaires républicaines et de sa concurrente démocrate pour la présidentielle.



Le chiffres des audiences du premier épisode du "Celebrity Apprentice" sous l'ère de l'acteur d'origine autrichienne de 69 ans sont en réalité tombés mardi: l'ex-Terminator a en effet réuni 4,9 millions de téléspectateurs pour sa première, contre 6,5 millions pour Donald Trump lors du premier épisode de sa dernière saison, il y a deux ans.



Dans un arrangement controversé, le studio qui produit l'émission "The Celebrity Apprentice", MGM Television, avait indiqué en décembre que Donald Trump resterait co-producteur exécutif de l'émission, avec son nom au générique.

