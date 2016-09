Tuer des loups en Norvège: un an de prison

Monde

La Cour suprême norvégienne a durci vendredi les peines infligées à un groupe de chasseurs coupables d’une chasse illégale au loup dont ils étaient pourtant repartis bredouilles.

La peine la plus lourde, un an de prison, soit trois mois de plus qu’en appel, a été prononcée à l’encontre d’un homme dont on sait seulement qu’il est né en 1967.

Il lui était reproché d’avoir été l’organisateur d’une battue en février 2014 qui visait à abattre trois loups dans le sud-est de la Norvège.

Lors d’un autre épisode un mois plus tard, il avait en outre tué un canidé de nuit, affirmant qu’il croyait avoir affaire à un renard.