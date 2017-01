Mais l'histoire de Peter commence à son arrivée en Chine en 2004. L'envie de découvrir un pays et la curiosité sont les seules choses qui animent alors ce jeune homme âgé de 23 ans.

Après plusieurs années de vie en Chine, il rencontre une activiste sur internet et commence à enquêter sur un réseau de prisons secrètes, des "prisons noires". Il crée alors en secret China Action, une plateforme d'activistes qui défend les libertés individuelles. Une activité qui ne pose pas trop de problèmes jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013. Dès cette année-là, restrictions et arrestations des blogueurs s'accélèrent. Peter Dahlin s'en aperçoit et apprend que China Action est surveillée. Il tente donc de fuir le pays dans la nuit du 3 janvier 2016. Sur la route vers l'aéroport, il est arrêté et envoyé dans une prison secrète... comme il le dénonçait sur son blog.

Privation de sommeil

Les interrogatoires ont tous le même but, découvrir sa "véritable mission" en Chine. Il est enfermé dans une cellule où on le surveille 24/24h même lorsqu'il fait ses besoins. "Heureusement, en Suède, on a une vision assez détendue de la nudité" explique-t-il au journal The Guardian qui récolte son témoignage. En ce qui concerne les interrogatoires, Peter explique être passé par la machine "de renforcement de la communication", une sorte de détecteur de mensonges améliorée. "Des électrodes sont attachées aux doigts de l'activiste et de petites caméras fixées sur ses pupilles quand on lui pose des questions, écrit le Guardian. Dahlin a alors pensé qu'il s'agissait “d'un coup psychologique malin” pour lui faire révéler les détails sur le travail de son groupe et ceux qui le financent, mais la machine n'a pas fonctionné."

L'homme est finalement libéré le 25 janvier 2016 et vit maintenant en Thaïlande. Mais à sa sortie de prison, Peter a dû prononcer un discours à la télévision publique chinoise CCTV 13, avouant son erreur, expliquant "avoir blessé le peuple chinois" et n'avoir jamais reçu de mauvais traitements. "On m'a donné beaucoup de bonne nourriture, beaucoup de sommeil et je n'ai subi aucun mauvais traitement" dit-il par exemple lors de son passage à la télévision.