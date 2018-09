Un Américain de 14 ans, suspecté d'avoir violé et tué une octogénaire à Baltimore, a été inculpé d'assassinat et écroué exactement comme s'il était un adulte, ont annoncé vendredi les autorités.



Tyrone Harvin, qui vient d'avoir 14 ans en août, est accusé d'avoir violemment agressé Dorothy Mae Neal, 83 ans, au domicile de la personne âgée, et de l'avoir laissée pour morte. La victime est décédée le 30 août à l'hôpital.

"Je dois évoquer aujourd'hui une affaire très pénible sous divers aspects", a confié en préambule de sa conférence de presse T.J. Smith, le porte-parole de la police Baltimore, grand port de la côte Est des Etats-Unis.

"Dans l'Etat du Maryland (où se trouve Baltimore, ndlr), à l'âge de 14 ans, vous pouvez être poursuivi pour meurtre comme un adulte, de façon automatique", a expliqué le responsable.

"Dans certains cas, des personnes aussi jeunes que 14 ou 15 ans sont inculpées comme des adultes, et détenues comme des adultes", a-t-il insisté, en précisant que la justice des mineurs n'était pas compétente pour certains crimes particulièrement graves.

Tyrone Harvin est poursuivi pour meurtre avec préméditation, viol aggravé, agression sexuelle et violences.

"Près de 70 ans séparent la victime et le suspect dans cette affaire", a relevé le porte-parole de la police. Il a dévoilé à la fois l'identité et une photographie de l'adolescent, en confiant que ce n'était pas de gaieté de coeur, mais que la loi l'imposait.

Baltimore est une métropole rongée par la criminalité et la violence.