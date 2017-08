Les essais nord-coréens auraient-ils pu tuer plusieurs centaines de personnes le 28 juillet dernier ? Selon ABC News, un avion commercial d'Air France a survolé la zone de la mer du Japon où un missile tiré par la Corée du Nord s'est écrasé 10 minutes plus tôt. Au moment où le missile balistique intercontinental s'est abîmé en mer, le Boeing 777 qui reliait Tokyo à Paris n'était qu'à une centaine de kilomètres du lieu de l'impact.

La compagnie française a réagi à cette information dans un communiqué. "Aucun incident n'a été signalé, souligne Air France qui précise que les tests nord-coréens "n'interfèrent en aucune façon avec les voies aériennes d'Air France. De plus, en coopération avec les autorités, Air France analyse constamment les zones de survol potentiellement dangereuses et adapte ses plans de vol en conséquence".

Du côté américain, on s'inquiète de ces essais dans une zone où les vols commerciaux sont nombreux. "Ce missile a survolé un espace aérien saturé par les avions de ligne. Il a volé dans l'espace. Il a atterri dans la zone économique exclusive du Japon, et une zone qui est utilisée par des navires commerciaux et de pêche. Tout cela est complètement hors de contrôle", avait réagi le porte-parole du Pentagone Jeff Davis après le tir nord-coréen réalisé le 4 juillet.