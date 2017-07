En mai, Interpol a annoncé être en possession d’une liste de 173 membres de l’État islamique susceptibles de venir en Europe pour y commettre un attentat suicide. Ces informations sont basées sur des documents laissés par le groupe terroriste à Mossoul (Irak), après leur défaite face à la coalition. Les autorités craignent que la perte de Mossoul conduira à des représailles en Europe. Ces documents sont relativement récents, le dernier date du 9 octobre 2016. Il est probable que nombre de ces 173 combattants aient été tués ou arrêtés entre-temps, mais certainement pas tous. Les services de sécurité occidentaux ont constaté que les tentatives de passage depuis la Syrie vers l’Europe étaient en augmentation.

Parmi les 173 noms listés par Europol figurent six Européens, dont un Belge, selon une information de Het Laatste Nieuws. Il s’agit d’un jeune homme de 24 ans, disposant de la double nationalité belgo-marocaine, qui a rejoint les rangs de l’État islamique en octobre 2015. Son véritable nom doit rester encore secret mais il s’agit d’un homme qui n’a jamais été jugé en Belgique dans un procès pour terrorisme, mais il est bien connu des services de sécurité belge. Sa kunya (nom de combattant) est Abou Omar al-Belgiki, soit la même que le Molenbeekois Abdelhamid Abaaoud, dirigeant de la cellule de Verviers et du commando auteur des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, tué peu après lors d’un assaut du Raid à Saint-Denis. Peut-être s’agit-il d’un hommage.

Les trois quarts des noms qui figurent sur la liste des 173 sont de nationalité irakienne, ce qui inquiète particulièrement les autorités. En effet, les ressortissants syriens et irakiens sont difficiles à identifier pour les services de sécurité européens car ils circulent sous de fausses identités et que leur profil ADN et leurs empreintes digitales sont inconnues en Occident.

Selon une source basée à Mossoul, en relation avec plusieurs services de renseignement occidentaux et interrogée par Het Laatste Nieuws, le fait que plus de vingt mineurs figurent sur la liste des 173 est préoccupant "car ce sont les plus dangereux. L’État islamique dispose de nombreux adolescents formés pour des missions de suicide, enlevés à leur famille et complètement endoctrinés. Nous savons que certains d’entre eux ont réussi à entrer en Turquie", précise-t-il.

Le suspect le plus jeune de la liste est âgé de 15 ans, le plus âgé est un Iranien de 49 ans. Leur âge moyen approche les 24 ans. On y retrouve une vingtaine de nationalités (dont la France et les Pays-Bas). Outre 132 Irakiens, neuf autres proviennent du Proche-Orient, douze sont issus d’Afrique du Nord, neuf d’Asie du Sud et cinq de pays de l’ex-Union soviétique.