Un Belge de 66 ans est décédé, vendredi, lors d'une collision frontale sur la RD674 entre Neufchâteau et Colombey-les-Bellles dans les Vosges, rapporte samedi le journal Vosges Matin.

Un jeune habitant des lieux, âgé de 22 ans, au volant de l'autre véhicule en cause, a été blessé et conduit à l'hôpital. Le Belge circulait dans le sens Neufchâteau-Nancy lorsqu'il est entré en collision avec un véhicule venant en sens inverse. A l'arrivée des secours vers 13h30, l'homme était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Il est décédé peu de temps après. Un jeune homme de 22 ans se trouvait dans l'autre voiture. Il a été extirpé de son véhicule et conduit à l'hôpital de Neufchâteau.

L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de cet accident.