Jouer à Pokémon Go dans une église russe est une très mauvaise idée. Un blogueur encourt pas moins de trois ans et demi de prison pour s'y être risqué.

Ruslan Sokolovsky a posté en août 2016 une vidéo de lui jouant à Pokemon Go dans une église orthodoxe à Yekateringburg. La vidéo a été vue plus 1,7 millions de fois, notamment par les autorités russes qui le traînent désormais en justice pour "incitation à la haine" et "insulte envers les sentiments religieux des croyants".

Il y a quelques mois, le blogueur s'est rendu dans la plus grande église de la ville afin d'attraper quelques Pokemons et démontrer ainsi qu'on ne risque rien à le faire. Il n'est pourtant pas le premier à avoir chassé les petits monstres dans cet édifice. "Qui pourrait être offensé par le fait que tu marches dans l'église avec un smartphone ?Pourquoi est-ce qu'ils t'emprisonneraient pour cela ? C'est vraiment étrange, selon moi", dit-il dans sa vidéo.

Les avocats de la partie plaignante ont requis trois ans et demi de prison à l'encontre du jeune Russe. L'un des avocats a déclaré qu'il "n'y a pas de raisons de laisser le jeune homme impuni". Les défenseurs des droits de l'Homme pointent une nouvelle fois du doigt le pouvoir de l'Eglise orthodoxe russe, soutenu par le Président Vladimir Poutine.

La cour rendra son verdict le 11 mai prochain.