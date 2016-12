Alexandru Gindea, qui travaille pour une société de livraison espagnole, a croisé Anis Amri sur une aire d'autoroute entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, mercredi dernier en fin de soirée. "J’étais dans mon camion et lui était dehors", explique le camionneur à El Mundo. "Il est arrivé très calmement à ma porte et m'a demandé où était l'autoroute vers Lyon."

"Je lui ai proposé de regarder sur mon GPS mais il a refusé et est parti", continue le chauffeur. "Il parlait français avec un accent italien et il est parti en me disant 'Ciao'."

Très vite, Anis Amri serait alors remonté dans son véhicule avant poursuivre son chemin. "Il n’avait pas l’air de bien connaître le pays. Il avait l’air nord-africain, il ressemblait plus à un touriste qu’à un terroriste ou un fugitif. Quelqu’un doit l’avoir aidé pour qu’il ait cet air-là", témoigne le camionneur roumain.

Plus tard, se rendant compte qu'il avait parlé au terroriste le plus recherché d'Europe, il a tenté de contacter les autorités allemandes. Sans succès, il s'est rabattu sur la police française, qui a enregistré son témoignage.

24 heures plus tard, Anis Amri était abattu par la police milanaise. Il avait rejoint la ville lombarde via Lyon.





Amri également filmé à la gare de Milan

Une caméra de surveillance a livré des images du principal suspect de l'attentat de Berlin alors qu'il était à la gare de Milan. Anis Amri y a été filmé vendredi à 00h58, a confirmé la police de Milan à l'agence allemande DPA. L'homme de 24 ans est filmé de dos, portant un sac à dos. Il se tient derrière quatre voyageurs et leurs valises. Quelques heures après s'être trouvé à Milan, le suspect a été neutralisé par la police à Sesto San Giovanni, au nord de la ville. Il a tiré sur la police qui tentait de vérifier son identité. Ceux-ci ont alors riposté et l'ont tué.