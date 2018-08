Un car est tombé dimanche dans un ravin dans le nord du Pérou, faisant au moins 15 morts et 25 blessés, le deuxième accident mortel de ce type lors du weekend, a indiqué la police.

"Nous avons 15 personnes décédées lors de la chute d'un car dans un ravin, situé sur la route reliant Sihuas à Quiche", a indiqué à l'AFP l'officier Edgar Cochachi de la police de Huaraz dans la région d' Ancash. Le véhicule de la compagnie de transport Rosario roulait en direction de Lima quand il a fait une chute d'environ 50 mètres. Parmi les victimes se trouvent trois enfants âgés de 6,8 et 10 ans, selon la presse. Samedi, au moins 9 personnes sont décédées et 40 ont été blessés lors de la chute d'un car dans un ravin du nord-est du Pérou. Les accidents de la route meurtriers sont monnaie courante au Pérou: ils ont fait plus de 2.700 morts en 2017, selon la police.