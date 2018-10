La scène a été filmée ce mercredi à l’Isle-d’Abeau et suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, on peut voir un chien errant se diriger vers un policier qui va tirer à bout portant sur l'animal.

Quelques minutes plus tôt, les forces de l'ordre avaient tenté de capturer le chien mais sans succès. Et quand il s'est dirigé vers le policier, celui-ci a décidé de faire feu. Blessé, l’animal s'est enfui et a finalement dû être euthanasié.

Selon des informations du Dauphiné libéré, le chien était un american staff et était détenu illégalement par son propriétaire.

Le maire de L’Isle-d’Abeau, Alain Jurado, a tenu à défendre ses hommes. "Les policiers municipaux ont été appelés pour un chien agressif en divagation sur la voie publique. Il s’agit d’un chien dangereux, qui devait être par conséquent tenu en laisse et muselé. Or ce n’était pas le cas. Il venait de tenter de "croquer" un autre chien avant d’être heurté par une voiture alors qu’il traversait la route. Une fois sur place, les policiers ont tenté de le capturer en vain car le chien mordait la perche. Le chien était agressif, il montrait les dents, en acculant un policier contre une haie. Ce policier a alors décidé d’utiliser son arme de service. Un second policier a lui aussi dû faire usage de son arme, à trois reprises."

En ce qui concerne la vidéo, le maire ne la trouve pas appropriée vu le contexte. "L’ambiance était déjà lourde, il fallait également assurer la sécurité des passants. La scène est évidemment traumatisante. Mais ce qui me traumatise moi, c’est que cette personne a filmé alors que les policiers et les gendarmes l’en ont dissuadé afin de ne pas en rajouter. Il a alors insulté les agents alors que la situation était tendue. Ce comportement est inadmissible, ce n’est pas une attitude citoyenne."

Plainte a été déposée en tout cas pour diffamation. Quant aux policiers, une enquête a été ouverte et ils seront entendus tout comme le propriétaire du chien.