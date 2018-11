Dans une vidéo assez troublante et forte, un garçon de 7 ans se plaint de l'un de ses camarades qui le frapperait tous les jours à l'école. Ce dernier est entendu aujourd'hui par la gendarmerie française à ce propos.

Dans cette séquence, on y voit un jeune garçon de sept ans en pleurs devant une caméra en expliquant être harcelé quotidiennement dans sa cour de recréation. Celui-ci dit ne plus supporter l'un de ses camarades qui "n’arrête pas de le taper tous les jours» et assure vouloir mettre fin à ses jours pour "rejoindre le bon Dieu". Le garçon mis en cause dans la vidéo comme étant harceleur est entendu ce jeudi par les gendarmes de la ville où il réside explique le quotidien Le Parisien.