Le FBI enquêtait mardi sur la découverte la veille d'un engin explosif dans la boîte aux lettres de la résidence new-yorkaise du milliardaire et philanthrope américain George Soros, devenu une bête noire des complotistes et des nationalistes européens et américains. La police de la petite ville cossue de Bedford, à une soixantaine de kilomètres de New York, a indiqué avoir reçu lundi après-midi un coup de fil d'un employé de la résidence de M. Soros, signalant avoir trouvé un colis suspect dans la boîte aux lettres.

L'employé a ouvert le colis et, voyant qu'il semblait s'agir effectivement d'un engin explosif, l'a emporté dans une zone boisée, où la police l'a fait exploser, selon le communiqué du chef de la police de Bedford.

M. Soros, 88 ans, ne se trouvait pas chez lui au moment des faits, a précisé une porte-parole.

Le dossier a été transmis à l'unité anti-terroriste du FBI. Contactée mardi, la police fédérale n'a pas donné d'autre information.

Aucune arrestation n'a été annoncée pour l'instant.

George Soros, originaire de Hongrie et devenu milliardaire grâce aux marchés financiers, est devenu ces dernières années le bouc-émissaire des nationalistes et des complotistes, en Europe et aux Etats-Unis, qui l'accusent notamment de soutenir l'immigration illégale par son action humanitaire.

En Europe, sa fondation Open Society a transféré en août son siège de Budapest à Berlin, après l'adoption par le gouvernement de Viktor Orban d'un ensemble de lois intitulé "Stop Soros".

Aux Etats-Unis, le président Trump a aussi accusé le milliardaire, grand donateur des démocrates, de financer les manifestants contre la confirmation à la Cour suprême du juge Brett Kavanaugh.

Un représentant républicain de Floride au Congrès, Matt Gaetz, a insinué la semaine dernière, dans un tweet, que M. Soros soutenait financièrement la "caravane" de migrants du Honduras qui marchent actuellement à travers le Mexique en direction de la frontière américaine, à l'approche des élections parlementaires de mi-mandat aux Etats-Unis.

Fin mai, l'actrice pro-Trump Roseanne Barr avait même accusé George Soros, d'origine juive, d'être un "nazi", avant de s'excuser en juin.