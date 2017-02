Un ancien ambassadeur américain - dont le beau-fils est décédé dans l’attentat terroriste du 22 mars dernier à l’aéroport de Zaventem - a écrit début février une lettre cinglante au président de commission d’enquête parlementaire belge, Patrick Dewael (Open VLD), en demandant pourquoi la Belgique n’est disposée à indemniser les proches que si les victimes étaient belges ou résidentes dans le pays.

James Cain, ancien ambassadeur au Danemark et avocat, demande à être entendu par la commission d’enquête. Il est le beau-père d’Alexander Pinczowski (29 ans) et de sa sœur Sascha (26 ans), deux Néerlandais décédés à Zaventem alors qu’ils s’apprêtaient à rejoindre New York.

Dans la lettre que "La Libre" a pu consulter, ce Républicain de la Caroline du Nord estime que la Belgique devrait agir mieux, plus vite et sans discrimination en faveur des victimes. Sa démarche est motivée par une lettre récemment écrite par le Premier ministre Charles Michel aux proches des victimes - dont sa fille Cameron. Une "très gentille lettre", prometteuse, mais qui indique selon lui que le paiement d’une pension d’invalidité et le remboursement des frais médicaux ne pourront être faits que si le proche est de nationalité belge ou résident dans le pays.

"En lisant cette lettre, j’ai pensé : quel contraste avec l’attitude des dirigeants américains après le 11 Septembre." Onze jours après les attentats de 2001, le gouvernement américain avait créé un fonds de compensation pour toutes les victimes, américaines ou non. "Tout ce qui comptait, c’était qu’elles étaient les victimes des attaques qui avaient tant dévasté l’Amérique", écrit-il.

L’un des objectifs de ce fonds était de dédommager les proches pour les manquements du gouvernement américain qui avait été incapable de prévenir les attentats. Un autre but était de "décourager les victimes et leurs familles de porter plainte contre les compagnies aériennes et d’autres institutions, qui pouvaient être considérées comme responsables" à des degrés divers.

Défaillances belges

En s’appuyant notamment sur un article du "Wall Street Journal" du 5 janvier, qui reprenait le constat du Comité P, la police des polices, la lettre de M. Cain souligne aussi les couacs belges. "Avant même que le rapport officiel de votre commission parlementaire soit conclu, nous savons que les défaillances du secteur public belge étaient au moins aussi grandes que celles de son homologue américain en 2001, sinon significativement pires", juge-t-il.

Il a fallu que les victimes s’organisent en association (V-Europe fin 2016, puis récemment Life4Brussels selon la "DH") pour qu’elles soient finalement entendues. Elles se plaignent de la complexité administrative, des exigences de rentabilité des assureurs privés et réclament un point de contact national. En France, où un système a été mis en place après les attentats des années 80, les victimes de Nice ont reçu une première indemnisation quinze jours après les faits.

Michel rencontre les victimes lundi

Charles Michel doit rencontrer les victimes, pour la première fois collectivement, ce lundi, hors la présence des médias. Il s’était rendu au chevet de certaines d’entre elles après le 22 mars.

Au cabinet de Maggie De Block (Open VLD), ministre de la Santé publique, on souligne que les proches sont indemnisés en partie par le Fonds d’aide aux victimes (créé en 1985) et par les assureurs. On confirme cependant que le projet de loi créant un statut de solidarité nationale avec les victimes du terrorisme ne concerne que les Belges ou les résidents. "Nous avons opté pour cette condition car il existe d’autres systèmes de dédommagement dans les autres pays", explique Els Cleemput, porte-parole. La loi, qui devrait être votée en février, est déjà passée par le Conseil d’Etat. James Cain a pris les conseils d’un bureau d’avocats.Christophe Lamfalussy