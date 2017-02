Monde "Je déconseille à tous les Arabes de venir en Syrie. Pensez aux viols, aux meurtres de pauvres personnes et à l'oppression. Si vous voulez les quitter, ils vous tueront", prévient un ancien gardien de prison pour l'organisation Etat islamique sous couvert d'anonymat par peur de représailles.

S'il a décidé de témoigner c'est que cet ex-geôlier de l'EI en a trop vu pour garder le silence. En effet, l'homme a expliqué au Daily Mail qu'il avait assisté au viol "sanglant et mortel" d'une adolescente de 15 ans par un combattant soudanais.

Des centaines de femmes emprisonnées

"Je pensais qu'ils nous enseignaient l'islam authentique. Nous allions à la mosquée et un cheikh nous donnait des leçons de coran. Avec ma femme, nous pensions qu'il était possible de mener une vie paisible. Je suis devenu geôlier dans une prison de l'hisbah, une police religieuse. Chaque jour, des centaines d'hommes arrivaient après avoir violé les lois de la charia. Certains avaient fumé ou leurs femmes n'avaient pas répondu aux codes vestimentaires imposés par l'EI. Ils étaient emprisonnés, fouettés ou battus. Ils étaient ensuite libérés après deux ou trois jours."

Au Daily Mail, l'ancien gardien a raconté que 475 femmes, dont des yézidies et des compagnes de militaires irakiens, occupaient la prison dans laquelle il a travaillé en Syrie. "J'étais choqué quand j'ai vu toutes ces femmes. Elles n'arrêtaient pas de pleurer. Je leur demandais pourquoi. Elles me répondaient: est-ce ton islam?"





Le jour du drame

Un jour, le directeur de la prison a autorisé un combattant soudanais à abuser sexuellement d'une prisonnière. C'est cet événement horrible auquel a assisté l'ex-geôlier.



"Il a violé une adolescente de 15 ans dans sa cellule. Il y avait du sang partout. Une ambulance est venue la chercher. Elle souffrait de plusieurs hémorragies internes. Elle a finalement succombé à ses blessures. Celles qui refusaient étaient exécutées. Le choix est vite fait entre la mort et les abus sexuels".

Ses supérieurs lui répétaient sans cesse "les prisonniers sont les prisonniers" et l'ont obligé à garder le silence.

La fuite et les cauchemars

Le fait d'assister à cet épisode traumatisant fut l'élément déclencheur pour l'ex-gardien. "C'est alors que j'ai pensé à fuir. Une semaine après les faits, j'ai demandé trois jours de congé pour me reposer. J'étais fatigué et malade. Je n'avais plus d'appétit. Je commençais à voir ces femmes comme des soeurs."



Après avoir discuté de cet acte barbare avec sa femme, le couple a réussi à fuir et a posé ses valises en Turquie. "Parfois, je rêvais que ces femmes me saisissaient par les cheveux et me tranchaient la gorge. Je me réveillais alors brutalement. Je ne devrai pas trop penser à tout ce que j'ai vu. Je risque de devenir fou", conclut-il.

L'homme a aujourd'hui choisi de quitter l'EI et met en garde les personnes qui souhaiteraient rejoindre l'organisation terroriste.