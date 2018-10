"Ces hommes ont délibérément pris pour cible des victimes vulnérables, les manipulant et les exploitant pour leur propre satisfaction sexuelle", a déclaré Michael Quinn, du Crown prosecution service (CPS), service chargé de l'accusation au Royaume-Uni, cité dans un communiqué.



Les faits se sont produits entre 2004 et 2011 dans la région d'Huddersfield, le Yorkshire de l'Ouest et au nord de l'Angleterre. Ces hommes majoritairement d'origine pakistanaise sont condamnés pour avoir commis 54 infractions, dont 22 viols envers 11 adolescentes. Leur cible était principalement des adolescentes blanches.

Ils ont eu recours à la "menace" et à la "violence", et ont "drogué" et fait boire leurs victimes, indique Michael Quinn.

En ce qui concerne le chef du groupe, Amere Singh Dhaliwal, ce père de famille de 35 ans a été condamné à la prison à vie, assortie d'une période de sûreté de 18 ans.

La justice avait interdit aux médias, jusqu'à ce vendredi, d'évoquer ces procès. Ces dernières années, plusieurs affaires similaires impliquant des accusés originaires du sous-continent indien dans des agressions sexuelles de mineures ont eu lieu notamment à Rotherham et Rochdale, villes du nord de l'Angleterre, ébranlant l'opinion publique.