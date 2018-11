Le train a démarré seul alors que le conducteur était descendu pour inspecter un wagon.

Avec ses 7 686 850 km², l'Australie est le 6ème plus grand pays du monde. Sa densité de population est très faible, on y dénombre seulement 3 habitants au kilomètre carré en moyenne. De fait, la majorité du pays est désertique et les principales agglomérations urbaines se situent le long des côtes.

Pour circuler d'un côté à l'autre de cet immense territoire, les trains s'avèrent être une solution pratique. De très longs trains. Avec une longueur atteignant les 1,1 kilomètre, deux locomotives et 44 wagons, le train Ghan reliant Adelaide (au Sud) à Darwin (au Nord) ne serait rien de moins que le train de voyageurs le plus long du monde.

Les trains de marchandises sont encore plus impressionnants. Et l'un d'eux, long de quelques 268 wagons (!), a parcouru plus de 90 kilomètres... sans conducteur! Les autorités australiennes ont dû le faire dérailler dans le désert avant qu'il n'atteigne une ville et ne provoque des dégâts.

Les images, rapportées par l'AFP, sont très impressionnantes.