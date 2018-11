Le major Marco Kroon, qui a reçu la plus haute distinction militaire aux Pays-Bas en 2009, a déclaré au début de cette année qu’il avait été kidnappé et maltraité lors d’une opération secrète en 2007. Après sa libération, il aurait tiré sur son preneur d’otage. Ce qui s’est exactement passé lors de l’enlèvement n’est pas tout à fait clair. Désormais, il raconte qu’il a été violé.

Marco Kroon a raconté à Jeroen Pauw, présentateur du talk-show Pauw, qu’il avait d’abord dû se déshabiller, avant d’être jeté sur une table et ligoté : "Je me suis senti humilié, pris de court. Je pensais que je serais exécuté." Le présentateur lui demande ce qu’il lui est alors arrivé. "Je ne parviens toujours pas à prononcer ce mot. Je pensais pouvoir en parler plus facilement", répond le militaire qui évoque aussi le viol dans sa biographie, publiée ce mois-ci.

Le soldat est longtemps resté silencieux en 2007. C’est seulement l’année dernière qu’il a signalé à la Défense qu’il avait tué son agresseur. La Défense a soumis le rapport au ministère public, qui n’a pas pu exclure que cela se soit réellement passé et a ensuite arrêté l’enquête. La Défense a également tenu compte du fait que le héros de guerre avait inventé son enlèvement et le meurtre de son preneur d’otage en Afghanistan en 2007.

Certaines sources impliquées dans la mission à cette époque ont aussi laissé entendre par un intermédiaire qu’elles ne croyaient pas à la prise d’otage.

La Défense s’est demandé si Marco Kroon ne souffrirait pas d’un trouble de stress post-traumatique qui le rendrait confus. Des psychologues l’ont examiné mais l’état n’a pas été établi. Cependant il bénéficie d’un suivi psychologique depuis son débrifing. Un traumatisme n’est pas inconcevable, compte tenu de ce que Kroon a vécu lors de cette mission.