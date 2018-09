Il avait bâti sa fortune sur des paris vertigineux, des averses ont tout emporté : Einar Aas, un des hommes les plus riches de Norvège, est au bord de la ruine après un coup de dés malavisé.

Lui qui fuit les médias comme la peste faisait les gros titres de la presse vendredi, d’autant que ses mésaventures coïncident avec le dixième anniversaire de la chute de Lehman Brothers. Dans un communiqué, le courtier en électricité de 47 ans a révélé la veille qu’il risquait la faillite personnelle.

La cause de ses déboires ? Une prise de positions massives sur les marchés de l’électricité reflétant sa conviction que l’écart entre les prix de l’énergie sur les marchés de l’électricité nordique et allemand allait se resserrer. Malheureusement pour lui, d’abondantes précipitations sont venues remplir les réservoirs des barrages hydroélectriques qui fournissent le plus gros de l’électricité en Europe du Nord, envoyant ainsi les prix à la baisse.