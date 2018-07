Un iceberg de 100 mètres de haut à la dérive menace les côtes groenlandaises, conduisant vendredi les autorités locales à évacuer les personnes vivant à proximité de la côté.



La police groenlandaise a exhorté les habitants de l'île d'Innarsuit dont les maisons sont situées sur la côte, à s'en éloigner par crainte de submersion si le bloc de glace venait à se rompre.

"Nous craignons un vêlage (la séparation) de l'iceberg, provoquant une inondation dans la zone", a déclaré vendredi Lina Davidsen, chef de sécurité pour la police du Groenland, vendredi à l'agence danoise Ritzau.

Le village, situé dans le nord-ouest du Groenland, compte 169 habitants, mais seuls ceux vivant à proximité de l'iceberg -repéré jeudi- ont été évacués, a indiqué Ritzau.

"L'iceberg est toujours proche du village, la police est actuellement en discussion pour voir la suite des événements", a déclaré à l'AFP Kunuk Frediksen, l'un des responsables de la police groenlandaise.

© AP Susanne K. Eliassen, une conseillère municipale a indiqué au quotidien local Sermitsiaq que les habitants du village avaient l'habitude de voir des icebergs massifs près d'Innaarsuit.

"Mais cet iceberg-ci est le plus grand que nous ayons jamais vu. Il y a des fissures et des trous ce qui nous fait craindre un vêlage", a-t-elle souligné en ajoutant que la centrale électrique du village et les réservoirs de carburant se trouvaient à proximité de la côte.

"Personne ne reste inutilement près de la plage et on a dit à tous les enfants de rester le plus loin possible", selon la conseillère.

La découverte de cet immense bloc de glace intervient quelques semaines après la diffusion d'une vidéo -par des scientifiques de l'Université de New-York- d'un iceberg se détachant d'un glacier, dans l'est du Groenland.

Selon les experts, de tels phénomènes vont se produire de plus en plus souvent.

"La production d'icebergs a augmenté au Groenland au cours des 100 dernières années dû au changement climatique", a déclaré à l'AFP William Colgan, chercheur à la Commission géologique du Danemark et du Groenland.

Selon lui, le nombre croissant d'icebergs "augmente les risques de tsunami".

En 2017, quatre personnes sont mortes et onze ont été blessées à la suite d'un tsunami à proximité d'un autre village groenlandais -sur la côte ouest.