Comme le veut une tradition qui remonte à 1907, la sphère géante illuminée comme un kaléidoscope a glissé le long d'un poteau de 43 mètres pour atterrir à minuit pile (06h00 heure belge) sur le célèbre carrefour new-yorkais, sous une pluie de confettis et les cris de joie d'une foule compacte alignée sur plus d'une quinzaine de pâtés de maison.

C'est le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, accompagné du secrétaire général des Nations Unies sortant, Ban Ki-moon, qui a appuyé sur le bouton précipitant la chute de la boule, un des grands rites du Nouvel An à "Big Apple", qui attire chaque année des touristes du monde entier. Alors que des milliers de gens s'embrassaient et que démarraient les feux d'artifice, le maire a entonné quelques pas de danse avec sa femme Chirlane, au son du très classique "New York, New York" de Frank Sinatra.

Après les récents attentats au camion-bélier de Berlin et Nice (France), la police new-yorkaise avait encore renforcé les mesures de sécurité: quelque 7.000 policiers et des dizaines de camions-poubelle avaient été déployés à des endroits "stratégiques" pour empêcher tout véhicule de se lancer sur la foule.

L'ambiance est néanmoins restée bon enfant pendant la soirée, animée par une succession de musiciens dont la chanteuse Gloria Estefan, ou la projection d'un message de voeux de Michelle Obama.