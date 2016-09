Un mineur qui "s'était proposé pour une action terroriste" arrêté à Paris

Monde

Un adolescent, "qui s'était proposé pour une action terroriste", a été arrêté mercredi à Paris et placé en garde à vue par les policiers de la DGSI, a appris l'AFP de sources proches de l'enquête.

Né en septembre 2001, le suspect, arrêté dans le XXe arrondissement dans le nord-est de la capitale, était "en lien avec le jihadiste français Rachid Kassim", déjà au coeur de plusieurs enquêtes dont celle sur un commando de femmes démantelé la semaine dernière. Samedi, un autre adolescent, âgé de 15 ans, également en lien avec ce jihadiste et soupçonné de pouvoir "passer à l'acte", avait été arrêté à Paris.

Une perquisition était en cours mercredi matin au domicile du mineur arrêté quelques heures plus tôt, les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) cherchant à établir ses intentions.

Au centre des investigations: Rachid Kassim, un propagandiste virulent du groupe jihadiste Etat islamique (EI) qui, depuis la zone syro-irakienne et via la messagerie cryptée Telegram, appelle à commettre des attentats en France.

Interrogé à l'issue du conseil des ministres, le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a confirmé cette arrestation, soulignant le travail "extrêmement dense" des services de renseignement destiné "à identifier ceux qui sont susceptibles de passer à l'acte". "Un travail continu qui nous mobilise nuit et jour", a ajouté le ministre de l'Intérieur.

"L'action des services de renseignement est plus intense qu'elle ne l'a jamais été pour des raisons qui tiennent au niveau de la menace et pour des raisons qui tiennent aux appels au meurtre lancés par un certain nombre d'acteurs en Syrie qui utilisent des moyens cryptés pour appeler des Français de plus en plus jeunes à passer à l'acte", a-t-il déclaré.

Selon les enquêteurs, Rachid Kassim a inspiré, de manière plus ou moins directe, les attaques de Magnanville (Yvelines), où Larossi Abballa a tué un policier et sa compagne le 13 juin, et de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), où Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean ont tué un prêtre dans une église le 26 juillet.

Il aurait également piloté les projets d'attentats du commando de femmes arrêté la semaine dernière après la découverte d'une voiture chargée de bonbonnes de gaz en plein coeur de Paris, et celui de l'adolescent de 15 ans interpellé samedi, soupçonné de vouloir passer à l'acte avec une arme blanche.

Lundi, trois femmes du commando et l'adolescent avaient été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et écroués.