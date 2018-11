Cela fait environ une semaine que les "gilets jaunes" manifestent leur mécontentement dans l'Hexagone. Suscitant de vives réactions du monde politique, le mouvement est soutenu par les uns et dénoncé par les autres. Ce jeudi, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, qui a pris la parole à ce sujet au cours d'un discours à la Sorbonne.





Voulant montrer son empathie quant au mécontentement des "gilets jaunes", le ministre s'est quelque peu perdu dans ses propos. " Nous devons comprendre ce que c'est de vivre avec 950 euros par mois quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 euros lorsque vous invitez quelqu'un et que vous ne prenez pas de vin", s'est ainsi exprimé Gérald Darmanin.





Celui qui voulait se transformer en porte-parole du peuple et montrer qu'il comprenait les problèmes financiers des Français n'a pas vraiment atteint son objectif et a finalement suscité l'indignation de la Toile. " Plus déconnecté que lui c'est dur", rétorque un internaute sur Twitter. " 200 euros, c'est mon budget du mois pour faire mes courses", s'indigne un autre.









Une polémique qui a très vite pris de l'ampleur à un point tel que Gérald Darmanin s'est exprimé ce vendredi à ce propos sur Twitter. Le ministre a brandi le fameux "#FakeNews" expliquant que le magazine Marianne qui avait relayé l'information "aurait peut-être dû assister à la réunion pour en parler". Pourtant, le magazine est loin d'être le seul à avoir retranscrit les propos de Darmanin qui ont été confirmés par l'AFP.













Quoi qu'il en soit, le ministre est depuis la cible de nombreuses railleries, tout comme l'avait été François Coppé en 2016 quand ce dernier avait estimé le prix du pain au chocolat à moins de 15 centimes.