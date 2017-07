Jody Thompson n'était pas en service lorsqu'il a reçu un appel du département de police de Poteau (dans l'Oklahoma). Un appel destiné à son collègue mais qu'il a décidé de traiter. Et pour cause : il s'agissait d'un cas de maltraitance d'enfant, le genre de dossier auquel il avait eu affaire par le passé.

Quand le policier est arrivé sur les lieux, il a découvert un jeune garçon, John, attaché aux poignets par des ceintures, avec des bleus un peu partout sur le corps et une bosse sur la tête. Le garçon de 8 ans avait été plongé dans une poubelle contenant de l'eau froide.

"Il n'avait pas un seul endroit sur le corps qui n'était pas égratigné. C'était la pire chose que j'ai jamais vue", a expliqué le policier à CBS News. Il est resté avec l'enfant jusqu'au lendemain pendant que les enquêteurs prenaient des photos de lui pour attester des blessures. "J'ai su que je voulais le protéger pour le reste de ma vie".

Une grande famille

Le policier a donc entamé les démarches pour pouvoir adopter John qui est devenu le troisième enfant de la famille. Sa femme et lui avaient en effet déjà un fils de 15 ans et un autre de 8 ans. Et quelques jours après l'adoption, sa femme a découvert qu'elle était enceinte.

Mais ce n'est pas tout : 7 mois plus tard, la prison a appelé Jody pour le prévenir que la mère biologique du petit garçon avait donné naissance à une fille en prison. Ni une ni deux, le couple a décidé de l'adopter également. Un problème qui s'est avéré plus compliqué que prévu étant donné que les parents biologiques, tous deux en prison, ne voulaient pas abandonner leurs droits sur la petite fille. Mais, finalement, un tribunal s'est prononcé en faveur de Jody. "Jamais je n'aurais cru avoir une si grande famille", plaisante-t-il.

Si tout cela s'est passé il y a deux ans, c'est tout récemment que cette histoire a été publiée par les médias étant donné que John a aujourd'hui décidé de raconter son histoire pour aider les enfants victimes d'abus et de maltraitance.

John a par ailleurs été félicité de son geste par les services de police de Poteau.