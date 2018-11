Le gouvernement français veut adopter un projet de loi baptisé "Harry Potter".





Si vous êtes un utilisateur des applications Waze ou Coyote et que vous vous rendez souvent en France, vous risquez d'être déçu en lisant cet article. En effet, un projet de loi visant à rendre invisible les signalements sur les applications Coyote et Waze est sur la table... Ainsi, si quelqu'un signale un radar mobile, celui-ci pourrait être rendu invisible et un usager de la route ne sera pas averti...





Le journal Le Parisien dresse donc le parallèle entre cette loi et le monde de Poudlard. Le nom de ce projet de loi tire son origine de la cape d'invisibilité que le plus célèbre des sorciers utilise pour se rendre dans des endroits interdits, à des heures où il devrait être à son dortoir.





Ces applications qui servent à informer les automobilistes des perturbations, contrôles de police et radars sur la route sont dans le viseur du gouvernement. En effet, selon le média français, les syndicats de police Alliance expliquent que les trafiquants de drogue utilisent ces applications pour repérer et éviter les barrages policiers.





Concrètement, il sera toujours possible de signaler les contrôles mais les signalements seront invisibles pour durée variant de 3 à 24 heures. Coyote et Waze risqueraient 30.000 euros d'amende si elles ne se plient pas à cette décision. Le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres en décembre. Franchira-t-il la frontière?