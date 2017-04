Le couple souhaitait vivre "une aventure de rêve". Malheureusement, la jeune femme est décédée trois jours avant l'arrivée des secours.

Liang Sheng-yueh, 20 ans, et sa petite-amie Liu Chen-chun, 19 ans, sont partis de Taïwan en mars pour un voyage touristique au Népal. Le couple n'était pas accompagné d'un guide et avait voulu suivre le cours d'eau afin de trouver un village. Ils se sont retrouvés piégés en-haut d'une falaise et étaient dans l'incapacité de rebrousser chemin, faisant face d'un côté à une cascade, de l'autre, à une pente raide. Le couple s'est alors réfugié dans un repli de terrain surplombant une chute d'eau.

Les familles n'ayant pas reçu de signe de vie, elles ont décidé d'alerter les autorités népalaises.

Le couple a été retrouvé mercredi dans une zone montagneuse du nord-ouest du pays dans un état de malnutrition aggravé. Le jeune homme a déclaré qu'il faisait très froid en altitude. La neige tombait abondamment. Ils ont survécu pendant tout un temps grâce à des pommes de terre et des nouilles. Mais leurs provisions venant à manquer, il ne leur restait plus que de l'eau et du sel.

Le jeune taïwanais a perdu 28 kg et avait la jambe gauche infestée de vers. Sa petite-amie, quant à elle, est décédée trois jours avant l'arrivée des secours. Le randonneur est en convalescence à l'hôpital de Katmandou depuis jeudi, au lendemain de sa découverte inespérée.

Les accidents dans les montagnes népalaises sont fréquents. En 2014, une tempête de neige avait tué 40 personnes. Les associations de trekking insistent auprès des autorités une nouvelle fois pour que les services de guides expérimentés soient rendus obligatoires dans cette région attirant chaque année de plus en plus de randonneurs.