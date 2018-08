Le leader du parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, a reconnu samedi que sa formation avait un "réel problème" d’antisémitisme en son sein, tout en assurant que "restaurer la confiance" avec la communauté juive était sa priorité. "Je reconnais qu’il y a un réel problème que le Parti travailliste s’efforce de surmonter", a écrit le leader de l’opposition dans une tribune publiée par le journal The Guardian. "Éliminer l’antisémitisme du parti et restaurer la confiance sont nos priorités". Il a reconnu que sa formation avait été "trop lente" pour procéder à des sanctions disciplinaires suite à certains cas d’expression antisémite. "Le personnel du parti a entendu des exemples de négationnisme, des stéréotypes grossiers sur les banquiers juifs, des théories du complot accusant Israël des attentats du 11 septembre, et même une personne qui estimait qu’Hitler avait été mal compris", a-t-il déploré. "Les personnes qui portent ces opinions n’ont pas leur place au sein du parti", a-t-il affirmé.

Il a également admis que les dirigeants du parti n’avaient "pas fait assez pour encourager" une meilleure compréhension de l’antisémitisme auprès de ses membres.

Cette mise au point intervient à l’issue d’une semaine au cours de laquelle le parti travailliste a fait l’objet d’attaques, après avoir notamment refusé d’adopter certains éléments de la définition de l’antisémitisme élaborée par l’Alliance internationale pour le souvenir de l’Holocauste (IHRA).

En réaction, trois journaux juifs britanniques, le Jewish Chronicle, le Jewish News et le Jewish Telegraph, avaient chacun déclaré en Une "Nous nous tenons unis", accusant Jeremy Corbyn de poser "une menace existentielle" à la communauté juive.

Le député d’Islington, un quartier du nord de Londres, a rejeté cette attaque, y voyant l’expression d’une "rhétorique passionnée dans un débat sensible". "Je n’accepterai pas un instant qu’un gouvernement travailliste puisse représenter une menace pour la vie des Juifs", a-t-il néanmoins répondu.

Ses déclarations ont été rejetées par les représentants du Mouvement travailliste juif, affilié au parti. "Aujourd’hui, hormis un nouvel article déplorant la situation propre au parti, rien n’a changé", a affirmé un porte-parole du mouvement.

Depuis l’arrivée de Jeremy Corbyn à la tête du Labour en septembre 2015, le parti fait régulièrement l’objet de critiques pour antisémitisme, et plusieurs membres ont été suspendus, expulsés ou forcés de démissionner suite à certaines déclarations.