Un séisme de magnitude 6,4 a été enregistré vendredi au large de la Grèce, à 35 kilomètres au sud-ouest du village de Lithakia sur l'île de Zante, en mer Ionienne, a annoncé jeudi l'observatoire d'Athènes, et ce séisme a provoqué des dégâts selon les premières informations.

Selon le site internet de l'institut géologique américain USGS, qui a annoncé le premier cette secousse tellurique, le séisme était d'une magnitude de 6,8.

Le réseau d'électricité a été en partie affecté et des dégâts ont été provoqués par des glissements de terrain, selon des médias locaux.

Selon l'observatoire d'Athènes, il s'agissait de plusieurs secousses de magnitudes comprises entre 4,9 et 6,4, qui ont été fortement été ressentis sur l'île de Zante.

L'épicentre du tremblement de terre se situait en mer, à 287 km à l'ouest d'Athènes, selon l'observatoire d'Athènes.

La secousse s'est produite dans la nuit de jeudi à vendredi vers 22h50 GMT, à une profondeur estimée à 16,6 kilomètres, a précisé l'USGS.

La Grèce, et en particulier l'ouest et le sud du Péloponnèse, se trouve sur des lignes de faille importantes, et elle est régulièrement frappée par des tremblements de terre, qui font rarement des victimes.

En juillet 2017, cependant, un séisme de magnitude 6,7 a tué deux personnes sur l'île touristique de Kos en mer Egée (sud-est), faisant d'importants dégâts.

Et en septembre 1986, un séisme de 6,2 à Kalamata, chef-lieu de la Messénie, avait fait 20 morts et de nombreuses maisons s'étaient écroulées.