Des membres du site 4chan auraient piégé les services de renseignement américains.



Le site américain Buzzfeed a dévoilé une copie d'un document de 35 pages accusant Donald Trump d'avoir des relations particulières avec le Kremlin. On peut y lire que le FSB (service secret russe) aurait assez d'informations compromettantes pour faire chanter Trump. En effet, ce dernier aurait notamment demandé une chambre d'hôtel où le couple Obama a séjourné par le passé, et fait appel à des prostituées pour qu'elles "s'urinent dessus".



Mais cette partie du dossier serait en fait un canular monté de toutes pièces par des internautes utilisateurs de 4chan, un site de discussions et d'échanges très populaire. C'est une source anonyme qui, preuves à l'appui, a dévoilé la supercherie à un journaliste américain.

Fin octobre, quelqu'un s'est vanté sur 4chan qu'il y aurait une " surprise " concernant le nouveau président élu, et aurait communiqué sa fausse histoire à de nombreux journalistes ainsi qu'à Rick Wilson, consultant média républicain. Anti-Trump notoire, il aurait transmis cette information à la CIA, qui l'a ajoutée dans son dossier en cours visant à déterminer l'impact russe sur les élections de novembre.Il n'en a pas fallu plus pour que le mot-clé #FakeFeed se répande sur Twitter. Rick Wilson nie en bloc ces accusations, déclarant qu'il n'était pas la source de Buzzfeed, et que sa source ne provenait pas de 4chan. Et le site Buzzfeed n'a pas encore réagi.

Cette nuit, devant le cataclysme qu'a provoqué sa farce, le créateur de cette incroyable histoire est réapparu sur le réseau, choqué que les services secrets "y aient cru à ce point".