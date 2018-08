Un touriste belge de 49 ans a perdu la vie lundi soir alors qu'il effectuait une randonnée dans l'Utah, rapportent des médias locaux, citant des sources policières.



La victime aurait succombé à la chaleur. L'homme a été retrouvé auprès de The Wave, une formation géologique remarquable localisée dans les Vermilion Cliffs, à la frontière entre les États d'Utah et d'Arizona.



Selon le shérif Alan Alldredge, le fils de la victime, âgé de 16 ans, a averti sa mère, indiquant que son père était perdu et avait besoin d'aide.



L'accès à The Wave est particulièrement restreint. Seuls 20 visiteurs peuvent la visiter quotidiennement et il faut participer à des tirages au sort pour faire partie des heureux élus. Le site prévoit notamment un parcours pédestre de 9 kilomètres sur lequel la réception téléphonique est très mauvaise. En 2013, trois personnes étaient décédées dans ce parc. Il faut dire que le fléchage y est très peu présent, notamment afin de préserver ce site naturel très fragile. Les touristes y sont "lâchés" avec seulement une carte qui contient plusieurs photos de points repères.



Il faisait près de 40 degrés dans les alentours de Page, la ville la plus proche de The Wave, ces derniers jours. Et la randonnée se fait pour l'essentiel à même la roche. La végétation, et donc les zones d'ombre, étant très rares...