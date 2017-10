La police italienne a annoncé mercredi le démantèlement d'un réseau qui revendait du gasoil libyen de mauvaise qualité dans les stations service en Sicile et jusqu'en France et en Espagne.

En une année d'enquête, la Guardia di finanza (GDF, police douanière et financière) de Catane (est de la Sicile) a repéré 30 voyages au cours desquels les trafiquants ont importé en Italie une importante quantité de gasoil, pour une valeur de 30 millions d'euros.

Le gasoil était prélevé dans les cuves de la raffinerie de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) à Zawayia, à 40 km à l'ouest de Tripoli.

D'une qualité destinée aux navires et d'une valeur environ 40% inférieure au marché officiel, il était mélangé et distribué en Europe au marché noir et dans des stations service, en utilisant de faux documents.

Selon la GDF, ce trafic a aussi permis de générer une fraude à la TVA se montant à 11 millions d'euros.

Le tribunal de Catane a émis mercredi plusieurs mandats d'arrêt, frappant notamment le patron de la principale société italienne impliquée, un intermédiaire italien soupçonné de liens mafieux, deux Maltais et deux Libyens.