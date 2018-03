Un séisme d'une magnitude de 6,9 a frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée vendredi, selon l'Institut américain de géologie (USGS).

L'épicentre du tremblement, qui a frappé à 7h25 du matin, était à 145 kilomètres à l'est de la ville portuaire de Kimbe, à une profondeur de 10 kilomètres. Il n'y pas encore de détails sur les dégâts et victimes. De récents séismes ont endommagé et endueilli le pays en février et mars dernier. Une alerte au tsunami a été émis sur les côtes du pays.