Une vague de grèves devrait toucher le pays demain à l’occasion d’une journée d’action syndicale, préviennent les organisations représentant les travailleurs.

Cette agitation croissante devrait dès lors être perceptible vendredi, tant au sud qu’au nord du pays. Les syndicats se disent même "surpris" par la grande volonté de faire grève parmi les travailleurs. "La FGTB lance un appel à la mobilisation générale et massive le 14 décembre dans nos secteurs et nos régions. On espère une réponse proportionnelle du monde politique et des employeurs", annonce Coline Laloy, porte-parole de la FGTB-Bruxelles.

La FGTB a répété qu’elle s’attendait à plusieurs actions symboliques ou "coups de poing" vendredi à travers tout le pays, allant du blocage d’entreprises ou de zonings à celui de routes ou à des opérations escargot.

Enfin, un rassemblement en front commun sera organisé à 11 heures vendredi devant le siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) à Bruxelles. "Nous garderons aussi quelques surprises", a prévenu Robert Verteneuil, le président de la FGTB.

Au niveau des revendications, tant le gouvernement que les employeurs suscitent le mécontentement des travailleurs, qui vivent mal l’échec des pourparlers sur les métiers pénibles dans le cadre de la réforme des pensions, mais qui ressentent aussi un mécontentement important quant à leur pouvoir d’achat. "On assiste à une paupérisation chez les jeunes, les classes populaires et les retraités, entre autres. C’est pour cela qu’une hausse salariale pour ces catégories doit être une priorité et ce dossier doit être au centre de la table des concertations sociales", explique Nicolas Deprets, porte-parole de la FGTB au niveau fédéral.

Les syndicats demandent aussi que le salaire minimum passe à 2 300 euros par mois, et donc à 14 euros de l’heure. "Actuellement, il ne permet pas de subvenir à ses besoins. Le travail doit permettre de vivre sereinement", ajoute-t-il.

En matière de pensions , le front commun exige une retraite de 1 500 euros minimum. "Pour beaucoup d’entre nous, le revenu est de 300 euros de moins, ce qui signifie que ces personnes doivent vivre sous le seuil de pauvreté. De plus, il faut une fiscalité juste, et donc abaisser la TVA", rétorque Nicolas Deprets.

La FGTB plaide également pour un retour légal de l’âge de la pension à 65 ans. "Nous demandons que la liste des métiers pénibles soit gelée ou fortement remaniée afin que la pénibilité des différents métiers soit prise en compte."

Pour finir, les syndicats souhaitent une révision générale de la qualité de l’emploi. "Aujourd’hui, le travail rend malade et le nombre de burn out explose. La seule réponse du gouvernement a été d’apporter plus de flexibilité. Maintenant, nous demandons à ce qu’elle soit négociée et contrôlée plus durement, car il y a des dérives", assure Nicolas Deprets.

Forte mobilisation dans les régions de Charleroi et de Liège

La volonté de faire grève sera, comme de tradition, très forte dans les régions de Charleroi et de Liège. Dans ces deux régions, 24 heures d’arrêt de travail interprofessionnel ont été décrétées par la FGTB, qui seront en outre suivies en front commun syndical à Charleroi.

Ce sera probablement aussi le cas dans le Centre, où un appel à 24 heures de grève a été lancé par le syndicat socialiste.

Ailleurs, en Brabant wallon, en Wallonie picarde ou dans le Luxembourg, on s’attend à des piquets devant différentes grandes entreprises et enseignes. Enfin, des actions de grève sont attendues dans plusieurs secteurs pour la région Mons-Borinage, indique-t-on à la FGTB.

Plusieurs entreprises touchées

De nombreuses entreprises de l’industrie alimentaire devraient ainsi être fermées vendredi, selon Pia Stalpaert, présidente de la CSC Alimentation et Services. Elle s’attend à de nombreuses grèves, et ce également pour les secteurs de la sécurité et du gardiennage et dans celui du nettoyage.

Grèves aussi en Flandre

En Flandre, seules quelques grosses entreprises seraient touchées. Des actions pouvant aller de grèves à des réunions de militants, en passant par des piquets devant les entreprises ou l’organisation de conseils d’entreprises extraordinaires.

La police, elle, se mobilisera ce jeudi et ce vendredi. Elle compte protester contre les attaques envers le statut de policier et le manque criant de personnel dans certaines communes. La CSC Metea flamande s’attend à ce que les activités d’entreprises comme Volvo Cars et Volvo Trucks à Gand, et Asco à Zaventem soient perturbées.

Des perturbations dans les écoles

Dans les écoles primaires et secondaires, “il faudra s’attendre à ce que certains enseignants partent en grève, mais jamais au point de fermer une école a priori. Ce sera vraiment au cas par cas”, précise Nicolas Deprets, porte-parole de la FGTB.

Et vu qu’on est en pleine période d’examens, “là où les bus ne rouleront pas, les écoles devraient décider de ne pas maintenir les examens”, ajoute-t-il.

Préavis de grève à la police

Le front commun syndical de la police a déposé un préavis de grève pour les 13 et 14 décembre.

Les syndicats protestent contre les attaques envers le statut de policier, les pensions, le manque de personnel et la violence contre la police.

Le nouveau ministre de l’Intérieur Pieter De Crem rencontrera également mercredi le nouveau commissaire général de la police fédérale Marc De Mesmaeker.

Les syndicats comprennent que les nouveaux ministres fédéraux auront besoin de temps pour travailler sur le dossier mais ils veulent rapidement rencontrer Pieter De Crem (CD&V), nouveau ministre de l’Intérieur, indiquait le syndicat chrétien ACV Police.

Le TEC aussi affecté à Charleroi

Vendredi, les trois organisations syndicales participeront en front commun à une grève interprofessionnelle, annonce le Tec sur son site.

La circulation des trains ne devrait toutefois pas être affectée, au contraire de celle des véhicules du Tec.

Au niveau de la Tec, ce sont donc les trois organisations syndicales (FGTB, CSC, CGSLB) qui prendront part à la grève en front commun.

D’importantes perturbations sont à craindre sur le réseau Tec, en particulier à Liège et Charleroi.

Des informations plus précises seront disponibles sur le site www.infotec.be dès que possible.

La Stib et la SNCB épargnées

Les usagers du rail ne devraient par contre pas connaître de soucis vendredi. Aucun préavis de grève n’a en effet été déposé dans ce secteur, selon la SNCB et la CGSP Cheminots. “S’il devait y avoir des perturbations, elles seront très limitées”, prévoit d’ailleurs l’entreprise ferroviaire. La journée d’actions sera probablement peu perceptible dans le secteur public.

La même situation prévaut du côté de la Stib, la société de transports en commun bruxelloise, qui ne prévoit pas de participation syndicale à l’action de vendredi.

Des magasins seront fermés

Dans la capitale et dans le Brabant wallon, de grosses perturbations sont à prévoir chez Delhaize, Carrefour, Mediamarkt, Auto 5, Cora, Brico, Blokker.

Des magasins pourraient fermer, “même si ce sera vraiment au cas par cas” rapporte Nicolas Deprets, porte-parole de la FGTB. À Bruxelles, la FGTB organisera un rassemblement à 11 heures devant le siège de la Feb. “Outre le gouvernement fédéral et ses mesures antisociales, ce sont les entreprises qui sont visées par les travailleurs et surtout le patronat”, poursuit-il.

Dans un contexte social tendu qui a vu défiler les gilets jaunes dans les rues de la capitale, les syndicats s’attendent à une forte mobilisation. Notamment dans l’industrie alimentaire ou chez AbInbev, ArcelorMittal, CMI, la FN, Chaudfontaine ou encore à Zaventem chez Swissport et AviaPartner.