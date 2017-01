Une semaine avant le déménagement, les possessions du président-élu qu'il souhaite emmener à la Maison Blanche sont stockées dans un entrepôt où sont également déposés les autres fournitures de la maison présidentielle: les décorations de Noël, les antiquités, les oeuvres d'art non-exposées, etc. Lors du déménagement, le convoi est logiquement protégé par les services secrets. Là aussi, c'est au président-élu de prendre en charge ces dépenses.

3. Il n'y a que six heures disponibles pour effectuer la transition

En six heures, soit entre le moment où le président sortant part de la Maison Blanche vers la cérémonie d'investiture et le moment où le nouveau président quitte le repas d'investiture et entre à la Maison Blanche, tout doit être fait. C'est le délai dont disposent les camions pour entrer sur les pelouses de la Maison Blanche. Durant ces six heures, les meubles sont déménagés, la maison est nettoyée, repeinte et on replace de la moquette là où c'est nécessaire.