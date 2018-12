Un zèbre en fuite est mort de stress lundi matin à Dresde, dans l'est de l'Allemagne, alors qu'il était entouré de policiers.

Avec trois de ses congénères, l'animal s'était échappé d'un cirque de Noël avant de traverser des bâtiments administratifs sur les rives de l'Elbe. La police montée les a finalement maîtrisés un peu plus tard. Les forces de l'ordre avaient initialement indiqué que les quatre zèbres avaient été recapturés et ramenés au cirque, avant de nuancer cette information et de préciser que l'un d'eux était mort durant cette opération.

Celle-ci a été rendue plus difficile par le fait que les animaux se sont séparés lors de leur fuite. "Chaque zèbre a couru dans une direction différente", a ainsi expliqué un porte-parole de la police.

Un officier a été blessé après avoir reçu un coup de sabot de l'un des fuyards.